Speciale weekend: gli eventi del fine settimana in provincia di Imperia da non perdere

Oggi e domani anche in provincia di Imperia tornano le ‘Giornate FAI d’Autunno’, il grande evento autunnale che il FAI dedica al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa edizione – l’undicesima – i giovani volontari della Fondazione metteranno a disposizione la loro energia e il loro entusiasmo per aprire al pubblico 700 luoghi speciali in 350 città d’Italia, selezionati perché meritevoli di essere conosciuti e valorizzati e molti dei quali solitamente inaccessibili, dove verranno proposte visite – a contributo libero - che permetteranno ai partecipanti di cogliere lo splendore delle città in cui viviamo e dei territori che ci circondano.



Nella nostra provincia i luoghi interessati dall’evento sono il borgo di Pieve di Teco nell’alta Valle d’Arroscia e la Casa e Collezione Laura a Villa San Luca di Ospedaletti.

A Pieve di Teco il Gruppo Fai Giovani Imperia insieme alla Delegazione Fai di Imperia domenica porteranno i visitatori alla scoperta di sei beni: l'ottocentesco Teatro Salvini (ha 99 posti, ed è il secondo teatro più piccolo d'Italia); la chiesa della Madonna della Ripa (ospita la mostra temporanea ‘Onde barocche’ che illustra il patrimonio barocco della diocesi di Albenga-Imperia); Palazzo Manfredi (dimora privata quattrocentesca che ha mantenuto inalterato il suo splendore); il rinascimentale chiostro degli Agostiniani (il più vasto e arioso della Liguria occidentale); Palazzo Borelli (oggi sede del Comune), tipico palazzo signorile ottocentesco dove verrà allestita una piccola galleria di fotografie del Casello del Dazio (Luogo del Cuore FAI); l'Albergo dell'Angelo (sorto sulla base di edifici preesistenti, a inizio Ottocento, in Piazza Carenzi (già fuori delle mura per ovvi motivi di sicurezza e comodità di alloggio per i viaggiatori). Inoltre, per chi lo vorrà, potrà partecipare ad una passeggiata naturalistica con percorso pedonale, adatto anche alle famiglie, che si snoda su una vecchia mulattiera che collegava Pieve di Teco a Moano, accompagnati dal suono delle acque del torrente Arogna in un ambiente suggestivo e boscoso.



Invece la Casa e Collezione Laura ad Ospedaletti propone cinque turni di visite guidate per scoprire i numerosi oggetti molto diversi per stile, epoca, provenienza, cultura e tradizione: papiers peint cinesi si affiancano a marmi, stucchi e boiserie antiche, mobili italiani, francesi e inglesi si abbinano a porcellane cinesi, e reperti archeologici dialogano con oggetti orientali in un accostamento sempre armonioso e consapevole che racconta un mondo di arte e storia e che evoca ricordi e suggestioni di sessant'anni di attività e di vita dei due proprietari. Un patrimonio, che non risiede solo nella collezione, ma anche nello spirito dei proprietari, Luigi Anton e Nera Laura, antiquari d'altri tempi, che hanno dedicato la loro stessa vita, all'esperienza della cultura, spinti da un'insaziabile sete di conoscenza. Durata della visita: 1 ora circa.



Dalla cultura passiamo agli spettacoli e alle presentazione di libri. Per gli eventi teatrali da non perdere questa sera all’Ariston di Sanremo è ‘Romeo e Giulietta Rock Story’, spettacolo di balletto di Marcello Algeri e Ovidiu Dragoman con Alba Fernandez, Miguel Texeira.

‘Cavour torna al Forte’ è il titolo della performance storico teatrale dell’associazione Liber theatrum che ripercorre proprio negli stessi luoghi il breve periodo in cui Camillo Benso di Cavour, non ancora Conte, ma ‘semplice’ luogotenente del Genio Sabaudo, viene nominato, assieme al capitano Salinas, Direttore dei lavori per la costruzione della cittadella fortificata al confine, destinata a difendersi da eventuali, nuove, future e possibili incursioni francesi, dopo la caduta di Napoleone Bonaparte. Lo spettacolo, a ingresso libero, andrà in scena al Forte dell’Annunziata di Ventimiglia in due repliche sia oggi che domani.

Per la presentazione di libri segnaliamo per oggi un incontro culturale promosso dall’Accademia della Pigna durante il quale verrà presentata l’antologia poetica ‘Prefümi de Giargùn’ nella sede della Federazione Operaia di Sanremo mentre l’Osteria La Ciotola, in Via S. Stefano, ospiterà la presentazione del libro ‘Più forte dell'abbandono’ di Antonella Massa.

La giornalista e scrittrice Annarita Briganti, alla Sala Convegni della Biblioteca Civica di Imperia, presenta oggi il libro 'Gae Aulenti: riflessioni e pensieri sull'architetto geniale' dedicato all’italiana ideatrice del Musée d’Orsay a Parigi e che ha realizzato molte altre opere in Italia e all’estero. Il Parco del Museo Bicknell di Bordighera sarà invece palcoscenico della presentazione del volume ‘Clarence Bicknell. Uomo delle meraviglie’ a cura del prof. Alessandro Carassale dell’Università degli Studi di Genova.



A dominare questo weekend di metà ottobre nella Riviera dei Fiori è anche lo sport che tocca molteplici discipline: motori, volley, softball, vela, gare podistiche e tennistavolo. A Sanremo e Bordighera sono in corso oggi le giornate conclusive del 37° Sanremo Rally Storico e del 23° Rally delle Palme.

Il 37° Sanremo Rally Storico è partito ieri mattina con la prima tappa di 10,74 chilometri della ‘Colle d’Oggia’ per proseguire con la ‘Passo Teglia’ e la ‘Langan’. Oggi per la seconda tappa sarà la PS7 di ‘Vignai’ (PS7 ore 9:11 – PS10 ore 12:38) a fare da apertura, seguita da ‘Bignone’ (PS8 ore 9:46), ‘Coldirodi’ (PS9 ore 10:07) e ‘Orlando Dallavaì (PS11 ore 13:13). L’arrivo è previsto in Corso Imperatrice a Sanremo per le 14:23, dove verranno poi premiati i vincitori.

A Bordighera la partenza del 23° Rally delle Palme è prevista alle 14.20 con le auto che andranno a misurarsi in un doppio passaggio sulle prove di Vignai, Bignone e Perinaldo, prima di tornare a Bordighera dove alle 20.30 saranno festeggiati gli equipaggi che avranno terminato la gara.



Oggi e domani Sanremo ospiterà il terzo ed ultimo atto della 38ª Sanremo Cup Tessitore, quando al Mercato dei Fiori di Valle Armea otto super formazioni della categoria Under 15 maschile si sfideranno tra loro: Bper Banca Vg Modena, Colombo Genova, Cuneo Volley, Gas Sales Bluenergy Piacenza, Tonoli Nyfil Montichiari, Diavoli Power Brugherio, Parella Torino e Pdvb Grasse. La finale è prevista per domani nel primo pomeriggio.

Sempre Sanremo sarà teatro della quinta edizione del torneo Freesby Yup in programma oggi e domani al diamante di Pian di Poma. Il torneo inizierà sabato con il lancio d’inizio, in contemporanea su due campi, alle ore 10. Si giocherà tutta la giornata fino a pomeriggio inoltrato. Le squadre si incontreranno tutte in un girone all’italiana. Domenica inizio alle 9.30 con le ultime partite di girone. Alle 15 è fissato l’inizio delle finali giocate in contemporanea sui tre campi allestiti per l’occasione. Al termine la premiazione, intorno alle 17.

Per la vela, un’importante regata ha preso il via nel golfo matuziano grazie al lavoro dello Yacht Club Sanremo: l’Europeo L30. La Classe L30 rappresenta una realtà nuova che si sta diffondendo rapidamente: le imbarcazioni partecipanti provengono da tutta Europa ma non mancano equipaggi extra europei, come i Coreani di YeogunHo. Da segnalare la partecipazione di due equipaggi Ucraini all’interno dei quali sono imbarcati alcuni membri che, impegnati al fronte da mesi, essendo atleti, hanno ottenuto una speciale licenza per partecipare al Campionato. Al termine delle regate di domenica verrà assegnato il titolo continentale.

Per gli amanti della corsa e del ping pong segnaliamo oggi in Piazza IV Novembre a Taggia un Torneo di Tennistavolo amatoriale aperto a bambini, adulti, uomini e donne di ogni età con iscrizioni sul posto di 8 euro a persona di cui 5 saranno devoluti per aiutare il piccolo Mattyas Cassano di tre anni bisognoso di cure. Domani a Camporosso è invece in programma la 5ª Stracamporosso - Memorial Monica Ligustro. Si tratta di una gara non competitiva di 7,5 Km con rinfresco e premiazione a fine corsa. Il raduno è fissato alle ore 8.00 presso il Palatenda di località Bigauda.



Spazio anche per un appuntamento nell’entroterra costituito da gastronomia e divertimento: domani, infatti, la Proloco di Pontedassio chiude le numerose manifestazioni estive con la Festa d’Autunno. Alle ore 10.30 sulla piazza del paese grandi e piccini, dai 5 ai 100 anni, si cimenteranno nel divertente gioco delle bocce quadre. Le sfide a colpi di angoli saranno interrotte intorno alle 12.30 per il pranzo che celebra l’autunno a base di polenta e cinghiale con altre golose specialità di stagione. Alle 14.00 verrà servita la regina dell’autunno per eccellenza, la caldarrosta.

