Sanremo, bicentenario della nascita di César Franck: tre serate d'organo a San Siro

La Diocesi di Ventimiglia – Sanremo, in occasione del bicentenario della nascita di César Franck, è lieta di proporre l’opera completa per organo del musicista francese in tre serate consecutive nella basilica di San Siro, a partire da domani alle 21.

L’iniziativa è collocata nel contesto dei festeggiamenti patronali di San Romolo ed è parte della stagione organistica invernale 2022-2023. I tre concerti sono volti alla valorizzazione del grande organo Corna, installato nella Basilica Concattedrale di San Siro lo scorso anno. Ad eseguire questo prestigioso repertorio sarà l’organista Domenico Severin.

Domenico Severin è organista titolare della Cattedrale St. Etienne di Meaux (Francia). Concertista internazionale, ha conseguito il diploma di Organo e Composizione organistica presso il Conservatorio B. Marcello di Venezia. La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi in numerosi Festival organistici in Europa, Stati Uniti d’America, e vari concerti in Cina, Hong Kong, Sudafrica, Cuba. Il suo ampio repertorio concertistico si estende dalle prime opere scritte per lo strumento fino agli autori contemporanei.

Tra i vari titoli delle sue incisioni, oltre a diversi CD dedicati alla musica italiana dalla fine dell’Ottocento ai nostri giorni, possiamo ricordare l’opera omnia per organo di César Franck, le Sonate in trio e la Messa Luterana per organo di J. S. Bach, le Sei Sonate per organo di F. Mendelssohn e il recente CD dedicato alla produzione organistica italiana contemporanea.

Oltre al repertorio per organo, Domenico Severin interpreta in concerto alcune grandi trascrizioni di opere orchestrali o per altre formazioni strumentali di cui egli stesso ha curato la versione organistica. La casa editrice “Euganea” di Padova ha pubblicato alcune sue composizioni organistiche e un libro sull’arte della registrazione organistica dal 1600 alla fine del XIX secolo.

Professore d’organo, ha tenuto diverse accademie di perfezionamento. Nel 2005 ottiene su concorso il prestigioso posto di organista titolare della cattedrale di Meaux, storica cittadina alle porte di Parigi.