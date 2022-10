Il progetto 'Viegiu' di Cna presentato al TTG di Rimini per fare 'rete' tra le imprese e far crescere il turismo (Video)

Il presidente regionale ‘Turismo e Commercio’ di Cna, Olmo Romeo, ha partecipato al TTG di Rimini, dove si incontrano i professionisti del settore.

“E’ necessaria una forte presenza – ha detto – e noi abbiamo accolto la richiesta di Cna Nazionale, che sempre più si orienta verso il turismo e che ha capito l’importanza che ha come volano economico”.

Cna ha presentato al TTG un progetto in proposito: “Si tarra di ‘Viegiu’, un portale di accoglienza del quale è stato promotore Graziano Poletti. Importante il lavoro di Luciano Vazzano, segretario provinciale, che ha fatto ‘rete’ tra le varie imprese, in vero fine di una associazione come la nostra, in particolare in un momento come questo”.

Romeo ha confermato l’importanza dei percorsi esperienziali: “Devono toccare tanti aspetti – termina – non solo gli alberghi, guide turistiche e ristoranti ma un progetto completo. Quello che abbiamo presentato”.