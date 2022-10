Sanremo: banchi non assegnati e niente bar all’Annonario, il caso finisce in consiglio comunale. Artioli: “Servono risposte politiche, non burocratiche” (video)

Terminata la ristrutturazione il Mercato Annonario di Sanremo sta facendo i conti con un gran numero di banchi non occupati e con la costante (e insoddisfatta) attesa dell’annunciato bar al centro della struttura. Ma, a oggi, tutto sembra fermo.



Il caso è finito in consiglio comunale con l’interpellanza del consigliere Andrea Artioli che durante il question time ha chiesto spiegazioni all’amministrazione in merito ai ritardi nelle assegnazioni dei posti ancora vuoti e alla procedura per l’apertura del tanto atteso bar. L’analisi della situazione al Marcato Annonario, inoltre, ha riguardato anche le modifiche alla viabilità interna per il carico e lo scarico delle merci da parte degli operatori.

Da molto tempo, infatti, diversi ‘posteggi’ dell’Annonario sono vuoti e inutilizzati conferendo un’immagine di abbandono che certo non giova al mercato tanto amato in particolare dai turisti stranieri. E poi, in mezzo, quel grande vuoto del bar mai nato.

L’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella ha dichiarato che “a fronte dei sopralluoghi sono state apportate su richieste specifiche delle modifiche che hanno soddisfatto gli operatori, la prima riguarda il senso di marcia da parte dei mezzi che la mattina riforniscono le attività. Le richieste sono state soddisfatte così come gli autocarri a monte del parcheggio. Inoltre, non appena sarà trasferita l’isola ecologica presente ora in piazza Eroi, verranno ripristinati i parcheggi nella zona adiacente all’ingresso in sostituzione dei posti auto che torneranno al posto dell’isola”.

“Il Comune non ha ancora provveduto a rilanciare il rinnovo e non ha ravvisato la possibilità di mettere a bando i posteggi vacanti - ha aggiunto l’assessore al Demanio Mauro Menozzi - stiamo mettendo mano al regolamento dei mercati e fiere per arrivare alla possibilità di fare il bando per lo spazio del bar al centro e si procederà anche al bando per la riassegnazione dei banchi vuoti”.

Le parole dell’assessore Menozzi, però, non hanno soddisfatto il consigliere proponente Andrea Artioli che ha concluso: “Servono risposte politiche, non burocratiche”.

La discussione in consiglio comunale