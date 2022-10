Bordighera: altri 350mila euro per gli asfalti della città, dal 2018 investito più di un milione

Con lavori per ulteriori 350.000 euro l’Amministrazione di Bordighera potenzia il piano asfalti e porta ad oltre 1.250.000 euro l’investimento compiuto dal 2018 ad oggi per il manto stradale.

Lo scorso 13 ottobre la Giunta della città delle palme ha approvato, per un importo pari a 250.000 euro, il progetto esecutivo per il rifacimento degli asfalti di via Vittorio Emanuele II, via Roberto, via Rastello, via XX Settembre e corso Europa. Parallelamente, in sede di settima variazione di bilancio, sono stati stanziati altri 100.000 euro per interventi analoghi che saranno effettuati nei prossimi mesi.

“Decoro e sicurezza urbana - commenta del Sindaco Ingenito - con questi obiettivi dal 2018 lavoriamo ad un piano asfalti che ha interessato sia il centro città sia le aree più periferiche. I cantieri che inizieranno a breve ed il nuovo investimento aggiuntivo previsto in variazione di bilancio confermano un impegno che ha già dato risultati concreti in via dei Colli, via S. Antonio, via Circonvallazione, via Garnier, via Giulio Cesare, piazzale Cian Innamurai, passeggiata mare lato monte, via Giambranca, via Vittorio Emanuele II tratto Terrasanta – Aurelia, via Jung, via XX Settembre (davanti alla sede comunale), via Coggiola, via Pasteur, via Matteotti, via Libertà, piazza Giuseppe Garibaldi, Arziglia (un tratto), piazzale delle scuole De Amicis, via Pelloux (primo tratto). In totale, dal 2018 abbiamo stanziato più di 1.250.000 euro per il rifacimento degli asfalti.”

“Continueremo così - conclude il primo cittadino - individuando su tutto il territorio comunale le zone che necessitano maggiormente di intervento. Un ringraziamento all’Ufficio Tecnico per l’attività attenta e continua”.