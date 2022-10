Noi4You oltrefrontiera, primo laboratorio di autostima nel nuovo centro d’ascolto di Mentone (Foto)

Primo appuntamento al nuovo sportello di aiuto e di ascolto contro la violenza aperto oltrefrontiera dall’associazione Noi4You di Bordighera. Il nuovo centro di ascolto a Mentone, inaugurato lo scorso 1° ottobre presso il ristorante "La belle escale", oggi alle 21 ospiterà un laboratorio di autostima.

L’incontro sarà in Quai Bonaparte 25 a Mentone. “Questa sera si terrà un laboratorio di autostima dal titolo 'Alla ricerca dell’autostima perduta'. Le nostre psicologhe, una italiana e una francese, parleranno dell’autostima, di cos’è e cosa non è, di come riconquistarla, della relazione dell’autostima all’interno della coppia, visto che ci occupiamo soprattutto di violenza. Guarderemo l'autostima da diverse angolazioni alla ricerca dell’autostima perduta" - fa sapere la presidente di Noi4You di Mentone Marta Raschetti - “Tutti possono partecipare all’incontro che sarà fatto sia in italiano che in francese”.

“Metteremo poi giù un piano per i prossimi incontri” - annuncia Raschetti - “Nei prossimi laboratori di autostima tratteremo diversi argomenti e saranno tenuti anche da alcune delle nostre ragazze e volontarie o da esterni in base al tema che verrà affrontato“.