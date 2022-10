L'associazione Noi4You di Bordighera sbarca oltrefrontiera: a Mentone apre un nuovo centro d’ascolto

L’associazione Noi4You di Bordighera aprirà un nuovo sportello di aiuto e di ascolto contro la violenza oltrefrontiera. Domani alle 16 verrà infatti inaugurato a Mentone un nuovo centro d’ascolto. Inizialmente l'apertura era stata prevista per il 24 settembre ma a causa del maltempo alla fine è slittata di una settimana.

“Con la presidente ci siamo un po’ confrontate perché è un problema che comunque esiste anche a Mentone, dove c’è già un buon centro che però si occupa sull’emergenza, il nostro centro, invece, lavora più nelle radici per prevenire questi reati e anche per cambiare un po’ la mentalità delle persone e così abbiamo deciso di provare a farlo anche in Francia” - racconta Patrizia Sciolla, psicologa e fondatrice di Noi4You - “Tutti gli utenti avranno cinque colloqui gratuiti con le psicologhe e una consulenza legale con un avvocato. Le psicologhe e gli avvocati saranno sia in lingua italiana che francese perché comunque a Mentone ci sono anche persone italiane e non solo francesi. Poi ogni utente verrà ovviamente supportata dalle volontarie per le difficoltà più immediate o anche solo per una chiacchierata, ma anche per aiutarla a trovare una casa o un lavoro. Nel tempo anche Mentone farà tutti gli eventi che sono tipici di Noi4you, ovvero ogni mese una serata come laboratorio autostima ed altre iniziative anche in connessione con noi. Lo sportello di Mentone ci aiuterà, per esempio, nella corsa che facciamo per Fabiola, visto che siamo vicini di casa. Il centro si troverà nel ristorante 'La belle escale’, in Quai Bonaparte 25, perché il presidente è proprio la proprietaria del locale e quindi ha accettato di usare il suo locale nel giorno di chiusura. Questo permette alle donne di avere un luogo che ‘non dà nell’occhio’, un posto in cui si può anche solo mangiare una pizza e in realtà possono venire con l’appuntamento per essere accolte e aiutate”.

“Non siamo la prima associazione, ce ne sono anche altre, a Mentone, ma nessuna è italiana, come Noi4you. Il nostro punto di forza è non solo intervenire nel momento in cui una donna o una persona ha bisogno ma soprattutto quello di fare formazione e prevenzione, che è una cosa che qua non esiste. Questo è il grande valore aggiunto rispetto ad altre associazioni che invece intervengono solo quando c’è l’emergenza“ - spiega la presidente di Noi4You di Mentone Marta Raschetti - “Noi perciò agiamo prima, anche attraverso l’istruzione e l’informazione nelle scuole. Facciamo anche un incontro mensile, ogni secondo giovedì del mese, sempre nella nostra sede che si trova presso il ristorante 'La belle escale', dove possono partecipare tutti e il cui obiettivo è proprio quello di dare consapevolezza di sé. Sono principalmente incontri sull’autostima, sul non fare sentire sole le persone, che è il punto fondamentale visto che una donna che generalmente subisce violenza psicologica o fisica poi si sente sola. Noi le coinvolgiamo in numerosi incontri con le nostre psicologhe ma anche con le volontarie che vogliono proporre, in base ai loro hobby o ai loro lavori, anche attività divertenti che possono aiutare a fare gruppo”.

“Ci si può recare al ristorante 'La belle escale' anche solo per parlare. Ci sarò principalmente io ma quando il ristorante sarà chiuso ci sarà sempre qualcuno allo sportello e comunque c’è un numero di telefono che si può chiamare 24 ore su 24 sette giorni su sette da cui si riceverà assistenza. Si tratta del 0033 635336587” - fa sapere Raschetti.