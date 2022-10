Bordighera: sabato prossimo la presentazione del volume ‘Clarence Bicknell. Uomo delle meraviglie’

Sabato alle 16, al Parco del Museo “Clarence Bicknell” di Bordighera verrà finalmente presentato al pubblico il volume “Clarence Bicknell. Uomo delle meraviglie. Il “Lotto 2017”, uno dei fiori all’occhiello dell’intensa attività editoriale dell’Istituto Internazionale di Studi Liguri nel corso del 2022.

L’opera costituisce il catalogo ragionato della mostra “Clarence Bicknell, in the past for the future. Inter-relazioni”, realizzata nell’ambito delle iniziative promosse in occasione della ricorrenza del centenario della morte di Clarence Bicknell (Casterino, 17 luglio del 1918), grazie anche al generoso sostegno della Fondazione di San Paolo.

Nel volume viene presentato, con contributi curati da specialisti e studiosi, il c.d. “Lotto 2017”, una eccezionale raccolta di materiale appartenuto allo studioso inglese, album fotografici, che documentano i numerosi viaggi di Bicknell (Egitto, Grecia, Palestina, Ceylon, Malta ecc.), acquerelli e dipinti firmati da Clarence Bicknell e da pittori e altri personaggi legati a Bordighera, tra cui William Bell Scott, Friedrich von Kleudgen, Giuseppe Ferdinando Piana, Alice F. Leach, Terrick Williams, corrispondenze con la comunità scientifica internazionale, sketchbooks e oggetti personali, libri con dediche e note di possesso appartenuti alla sua biblioteca, sia privata, sia naturalistica.

La presentazione del volume, a cura del prof. Alessandro Carassale dell’Università degli Studi di Genova, sarà introdotta dalla dott.ssa Daniela Gandolfi. Interverrà all’iniziativa anche la prof.ssa Maria Teresa Verda Scajola del Comitato Direttivo della Sezione di Imperia, che ha collaborato alle iniziative sul centenario.

Al libro ha collaborato un pool di studiosi interdisciplinare: Daniela Gandolfi, Marco Cassini, Giorgio Caudano, Gabriella Stabile Re, Lorenzo Ansaldo, Andrea De Pascale, Giovanni Russo, Enrico Carta, Alfonso Sista, Riccardo Bonifacio, Fulvio Cervini. Nell’occasione i Soci potranno anche ritirare il numero 18 della Rivista Ligures.