Tra gonfiabili wc, campagna elettorale scontornata male e Madonnine incarcerate la Liguria saluta l’estate con un nuovo video di Alessandro Arcodia

Dopo la prima puntata in pieno agosto, Alessandro Arcodia torna con un secondo episodio del suo format ‘La mia Liguria’ che sui social mette in mostra le ‘bellezze’ della nostra regione.

C’è di tutto, tra orrori in salsa ligure, terrificanti cartelli, gonfiabili dal tema discutibile, testimonial esotici, Madonnina incarcerate e una campagna elettorale scontornata male.

Tanti i commenti, tante le reazioni, largo l’apprezzamento per una doppietta di video che meglio di altri raccontano gli angoli della nostra regione più veri, meno nobili e di certo non nascosti.