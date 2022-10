Sanremo: il parco di villa Ormond diventa la casa dei giovani sportivi (foto e video)

Centinaia di ragazzi e famiglie si sono ritrovati questo pomeriggio nel parco di villa Ormond rispondendo all’appello del Comune e delle società sportive che si sono unite per organizzare ‘Sanremo in Sport 2022’.

Un lungo pomeriggio di gioco, condivisione e divertimento per provare tutte le discipline e per stare insieme all’aria aperta vivendo a pieno il polmone verde di Sanremo.

Dal parco alla villa un percorso multisportivo si è sviluppato in tutto il parco e ha visto le associazioni sportive impegnate in un susseguirsi di esibizioni e dimostrazioni: bambini e adulti hanno avuto la possibilità di provare gratuitamente le più svariate discipline sportive. Inoltre è stato possibile raccogliere materiale informativo sui corsi in partenza.

Le interviste