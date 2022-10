Badalucco rende omaggio alle penne nere con ‘Alpini ieri…Alpini oggi’: la cerimonia colora il paese (foto)

Badalucco ha aperto le porte questo pomeriggio per ospitare le penne nere della provincia per ‘Alpini ieri…Alpini oggi’, l’iniziativa promossa dal Comune e dalla sezione Ana di Imperia.



Il corteo è partito dal campo sportivo del paese per poi raggiungere piazza Marconi per l’alzabandiera e la deposizione delle corone ai caduti di guerra. Appuntamento poi in piazza Gaetano Rodi con il sindaco Matteo Orengo che ha inaugurato il nuovo cartello toponomastico. Infine la recita della preghiera e l’esibizione musicale della fanfara ‘Colle di Nava’.



Alle 18.30 la Santa Messa officiata dal parroco don Angelo Albino Moioli e animata dal coro ‘Monte Saccarello’. Alle 19.15 il corteo verso il ‘Giardin du Prevostu’, dove era prevista la dedica al Caporal Maggiore Tiziano Chierotti, caduto il 25 ottobre 2012 in Afghanistan. Sono intervenuti i genitori di Chierotti con proiezioni video, il sindaco Orengo, il presidente della sezione Alpini di Imperia Gianni Badano e il Generale Marcello Bellacicco.