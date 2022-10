Sanremo: 25 anni d'attività per la sartoria alle porte della Pigna, Neri "Valore aggiunto per il centro storico"

Un traguardo che val la pena celebrare per “Nadia a sarta e Giuanin u pelatè” che sabato 8 ottobre festeggiano i loro 25 anni di attività nel campo delle riparazioni sartoriali e di pelletteria. Dal 1997 il loro impegno artigianale in un settore sempre più raro, è dimostrato dalla fiducia e affetto dei numerosi clienti anche d’oltralpe che si affollano davanti alla loro bottega in via Santo Stefano a Sanremo alle porte della Pigna, l’antico borgo della città.



"Nadia e Giovanni, una delle attività artigianali più longeve della città, da un quarto di secolo svolgono con grande professionalità, maestria e creatività la propria attività di sartoria su stoffa e pellame. A loro e al figlio Federico, che rappresenta la nuova generazione, vogliamo augurare di continuare nel successo professionale e umano che contraddistingue la loro bella “bottega”, una attrattiva e un valore aggiunto per il nostro centro storico" - commenta Natale Neri, Presidente dell’Associazione La Pigna Antico Borgo.