Bordighera, 25mila euro per i lavori d’illuminazione in via Iride: l'impegno dell’amministrazione Ingenito

Lavori per l’illuminazione in via Iride a Bordighera: è uno degli impegni assunti dall’amministrazione Ingenito con la settima variazione al bilancio di previsione 2022/2023/2024, che verrà presentata il prossimo 11 ottobre in Consiglio comunale.

Lo stanziamento, pari a 25.000 euro, consentirà di iniziare la posa di lampioni nella parte superiore della strada; saranno installati corpi illuminanti a led a basso consumo.

“Il cantiere sarà seguito dall’assessore Laganà e dal consigliere Sorriento, che ringrazio per l’attenzione che dedicano a tutto il territorio comunale” - commenta il sindaco Vittorio Ingenito - “Potenziare l’illuminazione pubblica, con tutti gli accorgimenti che garantiscono risparmio energetico, significa aumentare la sicurezza: è un impegno che stiamo portando avanti con diversi interventi, realizzati tra l’altro in Arziglia e in via Cesare Balbo. Proseguiremo con altri lavori, prossimamente in via Pasteur”.​