L'artista sanremese Paola Arrigoni espone una scultura a Milano e una a Marsiglia

Paola Arrigoni racconta: “In questa opera ho utilizzato un vero proiettile esploso che trapassa la scultura in resina perché le parole possono causare un dolore emotivo molto forte, proprio come se ci avessero colpito fisicamente. Le parole possono mandarti in mille pezzi l’anima e il cuore. Il potere delle parole è infinito e travolgente e occorre massima cautela per non ferire gli altri perché tutti conosciamo il dolore che si prova quando il proiettile è indirizzato a noi”.