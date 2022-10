Il distretto Lions 108Ia3 ospite nel mese di settembre a Roma per un incontro con il Generale Figliuolo (Foto)

Il 13 settembre scorso una delegazione del Distretto Lions 108Ia3 è stata ospite a Roma del Circolo Ufficiali delle Forze Armate d'Italia del Ministero della Difesa. Presenti il Governatore Claudio Sabattini, il Past Governatore Pier Franco Marrandino, il Primo Vice Governatore Oscar Bielli e il Secondo Vice Governatore Vincenzo Benza.

L'importante ed esclusivo evento era finalizzato alla consegna, da parte dei Lions, al Generale Francesco Paolo Figliuolo, del Melvin Jones Fellow, la massima onorificenza Lionistica, in riconoscimento della professionale ed efficace attività svolta in occasione della pandemia che ha colpito il nostro Paese. Nel corso del cordiale incontro sono stati consegnati i Guidoncini delGovernatore e dei Lions Club Sanremo Host e Sanremo Matutia, ispiratori dell'iniziativa. Presenti i Lions Roberto Pecchinino responsabile della comunicazione e Antonio Saglietti che si è attivato al buon esito dell'iniziativa.

Un incontro con il Generale Francesco Paolo Figliuolo, che ha permesso di estendergli l’invito a partecipare ai Martedì Letterari del Casinò di Sanremo in collaborazione con i Lions Club Sanremo Host, il Distretto 108 Ia3, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Sanremo.

Il Generale di Corpo d'Armata sarà a Sanremo domenica 13 novembre al Teatro del Casinò alle 16,30 in occasione della stagione autunnale dei “Martedì Letterari” curata da Marzia Taruffi, per presentare il suo saggio: “Un italiano. Quello che la vita mi ha insegnato per affrontare la sfida più grande” (edizione Rizzoli).

E’ un evento eccezionale che permetterà di ascoltare dalla viva voce del Generale, già Commissario straordinario dell'emergenza epidemiologica COVID-19, le sue importanti esperienze e grandi responsabilità al servizio dell’Italia, momenti entrati nella storia.