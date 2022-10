I lions Sanremo Host e Sanremo Matutia celebrano il Premio letterario dedicato a Italo Calvino (fotocronaca)

Ieri, sabato 1° ottobre, si è svolta al Casinò la cerimonia di premiazione del Concorso letterario promosso dal Distretto lions 108ia3 e dedicato, in questa 5° edizione a Italo Calvino.

Il teatro gremito di persone ha partecipato all’importante evento curato ed organizzato dal vice Governatore Oscar Bielli coadiuvato dall’ Officer distrettuale Alessandra Ferraris, da Maurizio Bologna presidente del Premio facente parte anche lui del Comitato organizzatore.

In rappresentanza del Comune di Sanremo, che ha dato il suo patrocinio, l’assessore alla cultura Silvana Ormea, nel suo saluto ai presenti al teatro, ha anticipato che durante l’anno molto tempo sarà dedicato a Calvino che ha asserito “impareremo a conoscerlo a 360 gradi” con ulteriori iniziative da parte del Comune. Presente gradita anche la responsabile comunale del servizio cultura dott.ssa Silvia Pavanello.

È seguita la premiazione ai ragazzi meritevoli di interessanti prefazioni ad un opera di un autore indicata dalla giuria. La classifica comprendeva ben otto ordini di premi ma uno speciale ci ha particolarmente commosso quello che Oscar Bielli ha voluto dedicare alla socia Matutiana Marisa Squillace scomparsa l’inverno scorso. La presidente del club Lion Sanremo Matutia Roberta Rota l’ha ricordata con parole affettuose come una grande Lions operativa, capace, disponibile in ogni momento!

Ecco la lista dei ragazzi premiati nella nostra provincia:

seconda sessione prefazione ad opere di Italo Calvino, 4° classif.Brivio Giulia licea Vieussuex Imperia, seconde classif. Bruna Lucia, De Angeli Sara, Ruma Elodie liceo Vieussuex Imperia.

Terza sessione rappresentazioni grafiche e multimediali classe V liceo Osa Montale Bordighera, Seconda classif. Premio dedicato alla memoria Di Marisa Squillace cl.V Fermi polo Montale di Ventimiglia.

La classe IIIAFM Fermi Montale Xxmiglia ha vinto anche il premio della critica per la realizzazione di 1Podcast.

Dopo, i rituali saluti, i ringraziamenti agli organizzatori da parte del Governatore Claudio Sabattini, al Presidente della Giuria Mario Barenghi docente di letteratura italiana alla Bicocca di Milano, alla dott.ssa Marchi che fa parte del percorso calviniano, al Professore Massimo Schilirò docente di lettere all’Università di Catania che si è aggiudicato, in questa edizione , il primo premio assoluto Altresì i dovuti ringraziamenti al Casinò per la collaborazione ed all’Università telematica di Imperia.

Al termine della premiazione numerosi soci con familiari ed amici si sono trasferiti all’Hotel Bel Soggiorno per una conviviale dove, in un clima di amicizia, si sono rievocati i momenti salienti di questo evento e di come i ragazzi delle scuole superiori hanno presentato con grande abilità e modalità alternative, le loro opere non solo di Calvino bensì di libri pubblicati nell’anno in corso. Tra le opere presenti cortometraggi, video, brani musicali dipinti e sculture ed ogni altro materiale che affronti in modo approfondito i testi letterari oggetto del premio.

La socia Sara Muia con molta precisione ed eleganza ha presentato gli ospiti in sala e il Presidente Domenico Frattarola, con il rituale tocco di campana, ha aperto la serata. Il tavolo d’onore era cosi composto:

il governatore dell’anno in corso Claudio Sabattini, il past Governatore P. Franco Marrandino , il vice Governatore Oscar Bielli, il presidente di Zona Giorgio Marenco, il 2° vive Governatore Vincenzo Benza il Pres. del club Host Domenico Frattarola e la Pres del Lions club Sanremo Matutia Roberta Rota.

Il governatore Sabattini ha nel suo intervento esaltato la bravura di Oscar Bielli che ha da mesi programmato questa iniziativa che ha avuto cosi tante adesioni con la partecipazione di più di 300 ragazzi dei licei e vari istituti scolastici. Sono seguiti commenti più che favorevoli nei riguardi dei due club lion ospitanti ed in attesa della prossima 6° edizione, e dopo vari flash per immortalare con i soci l’importante evento, la serata ha avuto termine!

Addetto stampa Mluisa Ballestra Lion club Sanremo Matutia