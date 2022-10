Fotografia: scatta la nona edizione del concorso 'Memorial Pavan', ecco le modalità di iscrizione

Dopo il successo dell'ottava edizione, con l'autunno ecco giungere la 9a edizione del Concorso Fotografico Nazionale ‘Memorial Pavan’, patrocinato dal Comune di Sanremo e dalla UIF (Unione Italiana Fotoamatori).

Confermata la collaborazione, tanto apprezzata dai partecipanti, tra i fruppi Facebook ‘Macrofotografia & Dintorni’, ‘Fotosport.eu’ e il ‘Floriseum’ di Sanremo con la società cooperativa ‘Il Museo’. Non poteva mancare il prezioso sostegno del Best Western Hotel Nazionale di Sanremo, a cui si affiancano gli storici partners come Foto Video Renata, Olio Roi, Quintessenza Restaurant, Pane di Triora e BB Dolciaria, indispensabili per il successo di questo appuntamento fotografico.

I temi proposti in questa nuova edizione, tutti a valenza nazionale e valevoli per la statistica UIF saranno i seguenti:

- tema libero colore

- tema libero B&N

- tema obbligato ‘Scorci, panorami e tradizioni italiane’

Come di consueto numerosi e decisamente interessanti i premi, dai buoni acquisto, a medaglie e targhe personalizzate per giungere ai numerosi prodotti tipici di qualità. Il concorso è aperto a tutti, di qualunque età e saranno ammesse foto realizzate con qualunque strumento di ripresa.

Ci sarà tempo sino a domenica 6 novembre per inviare le opere e partecipare alla nona edizione del ‘Memorial Pavan’. Regolamento e scheda di partecipazione possono essere scaricate QUI e dalla pagina facebook ufficiale dell'evento (QUI), costantemente aggiornata con le ultime novità.