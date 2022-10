La Sinfonica di Sanremo e la Diocesi di Ventimiglia presentano l’undicesima edizione di ‘Musica nelle chiese’

Riprende anche quest’anno l’attesa rassegna 'Musica nelle chiese', giunta alla sua undicesima edizione, che vede la collaborazione tra la Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo e la Diocesi di Ventimiglia.

In calendario ancora tre concerti a ingresso libero: nella Concattedrale di San Siro a Sanremo (il 6 ottobre alle 21) e due nella Chiesa dell'Immacolata Concezione di Terrasanta a Bordighera (30 settembre e 7 ottobre alle 21).

Con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo anche quest’anno solisti d’eccezione. Per le prime due date - dirette dal M° Massimiliano Caldi - Vadim Tchijik con il suo violino Ferdinando Gagliano costruito a Napoli nel 1775. Vadim Tchijik ha vinto prestigiosi concorsi internazionali di violino, si è esibito con numerose orchestre in tutto il mondo, è direttore artistico del Festival internazionale di musica di Hyeres e tiene corsi di perfezionamento in Europa e in Asia.

Per stasera e il 7 ottobre, con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo - diretta dal M° Giancarlo De Lorenzo - Ettore Pellegrino, uno dei violinisti italiani più noti a livello internazionale. Pellegrino dal 2010 è membro del prestigioso complesso da camera "I Musici", con i quali tiene concerti che lo portano ad esibirsi nelle sale più prestigiose in Giappone, Corea, Cina, Russia, Stati Uniti. Pellegrino è inoltre impegnato nell’attività didattica tenendo corsi di alto perfezionamento, nell’organizzazione musicale di stagioni liriche, stagioni sinfoniche, tour internazionali e festival e nella direzione artistica di importanti realtà quali l'Orchestra Sinfonica Abruzzese.