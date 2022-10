Imperia: la sezione del Cai compie 100 anni, domani la serata conclusiva dei festeggiamenti all'Università

In occasione dei 100 anni del Cai di Imperia, domani alle 18 nell’Aula Magna del Polo Universitario Imperiese, si svolgerà la serata conclusiva dei festeggiamenti.

Sono previsti, oltre al saluto degli ex presidenti della sezione, l’intervento di Gianpiero Laiolo che illustrerà il libro ‘Indagine sulle Alpi Liguri’, per tanti aspetti ancora attuale, scritto dal vecchio e illustre socio Carmelo Lamboglia. Un libro che, recentemente grazie al contributo del Comune di Imperia, è stato ristampato in copia anastatica.

Seguirà la proiezione di un filmato a cura di Zefferino Ramoino dal titolo ‘Passato e presente del CAI di Imperia – in cammino dal 1922’. Sarà un’occasione per festeggiare una delle più longeve associazioni della città (nata prima di Imperia) che svolge una benemerita azione di sensibilizzazione, tutela e conservazione dei nostri monti.

Le riunioni della sezione, durante le quali ci si può iscrivere, si svolgono il giovedì dalle 21 alle 23 in piazza Ulisse Calvi. Il Cai svolge attività di alpinismo classico, arrampicata sportiva, trekking, speleologia, mountan bike ed ha apposite sezioni dedicati ai soci junior e senior.