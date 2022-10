Domenica prossima la Rotellistica Ventimigliese organizza il 'Roller Day' alla ciclovia 'Pelagos'

Si svolgerà domenica 2 ottobre, a Ventimiglia, dalle 14.30 alle 19, come in molte piazze italiane, il ‘Roller day’. Si tratta di un'iniziativa nazionale per la celebrazione del centenario della Federazione Italiana Sport Rotellistici con il patrocinio del Consiglio dei Ministri (dipartimento sport), della Fondazione Sportcity e dell’Anci.

La Rotellistica Ventimigliese partecipa all'evento organizzando un pomeriggio sui pattini per grandi e piccini alla ciclovia Pelagos nella zona del Campasso. Nell’occasione l'associazione metterà a disposizione l'attrezzatura per provare a pattinare con gli istruttori e ci sarà una piccola esibizione dei giovani atleti. La manifestazione si concluderà con una pattinata di gruppo sulla pista ciclabile.

Il ‘Roller Day’ sarà l'occasione per avvicinare i giovani allo sport, promuovere aggregazione, pari opportunità e inclusione sociale. Dunque non solo uno sport ma uno stile di vita sano ed ecologico.