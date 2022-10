Prevenzione del tumore al seno: screening al livello del pre covid, obiettivo 8 mila mammografie all’anno (intervista)

Con l’affievolirsi della pressione pandemica l’attività di Asl1 nel campo della prevenzione sta lentamente tendendo alla normalità dopo due anni di estreme complessità che ha avuto conseguenze tangibili nella vita di chi si trova a fare i conti con malattie oncologiche.

L’attesa dell’ottobre rosa della prevenzione contro il tumore al seno è anche l’occasione per fare il punto sul lavoro di prevenzione portato avanti dall’azienda sanitaria e della sede locale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori.

A margine della conferenza stampa per il mese rosa sono emersi i numeri della prevenzione post covid che sembrano essere ritornati a quelli pre pandemia.

La LILT al momento ha un potenziale di circa 2 mila mammografie e 800 ecografie all’anno, mentre Asl1 punta a raggiungere l’obiettivo di 8 mila screening. L’offerta è nettamente in risalita dopo il drastico calo del 2020 e del 2021. Anche se serve ancora un lavoro di fino per convincere quella fetta di popolazione che ancora stenta ad aderire alle iniziative di prevenzione.

L’intervista a Claudio Battaglia, presidente della LILT Sanremo-Imperia