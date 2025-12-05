Ponte dell'Immacolata, tornano gli ambulatori deli MMG anche a Sanremo, Bordighera e Ventimiglia

Rilanciando e implementando l’esperienza degli ultimi anni, in tutta la Liguria, in collaborazione con le Asl sono stati definiti nei distretti le azioni per il potenziamento dell’offerta che sarà attivata a partire nel fine settimana dell’Immacolata e poi ripresa nelle prossime festività natalizie. Si ripropongono le aperture straordinarie di studi medici, per rispondere ai bisogni di salute che richiedono una risposta tempestiva, ma rispetto alla quale non si rende necessario l’accesso ai Pronto Soccorso.

"Si tratta di un'offerta che va ad implementare la proposta sul territorio, visto il particolare periodo. Ringrazio - sottolinea il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini - i medici di famiglia che hanno aderito all'iniziativa". In Asl1 saranno operativi i seguenti ambulatori nei seguenti Distretti Sanitari:

Distretto ventimigliese dal 6 all'8 dicembre 2025

L’assistenza sarà assicurata tramite l’ambulatorio di continuità assistenziale sito presso la Casa di Comunità di Bordighera, aperto h24.

Distretto sanremese dal 6 all'8 dicembre 2025