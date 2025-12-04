Imperia, il 10 dicembre torna “Io Donna, Io Mamma”: un nuovo incontro dedicato alle future mamme

Mercoledì 10 dicembre torna all’Ospedale “Sant’Agata” di Imperia l’appuntamento con “Io Donna, Io Mamma”, l’iniziativa promossa da Asl1 e pensata per accompagnare le donne nel percorso della gravidanza e nelle prime fasi della maternità. L’incontro si svolgerà dalle 13:30 alle 15:30, al 3° piano – Accoglienza Ostetricia, e rientra nel ciclo di appuntamenti gratuiti organizzati dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia in collaborazione con la Struttura Semplice Dipartimentale Assistenza Consultoriale.

L’obiettivo è offrire un momento di approfondimento e confronto, in cui le partecipanti possano ricevere informazioni affidabili, strumenti utili e sostegno per vivere gravidanza, parto e post-parto con maggiore serenità e consapevolezza. Durante l’incontro verranno affrontati diversi temi di interesse, tra cui: servizi offerti dai punti nascita e dai consultori, corretta alimentazione e norme igieniche in gravidanza, travaglio e parto, con focus sui metodi naturali per la gestione del dolore, taglio cesareo e possibilità di travaglio di prova dopo cesareo, cura del neonato, puerperio e allattamento e prevenzione del tumore del collo dell’utero

L’ingresso è libero e aperto a tutte le future mamme. Per ulteriori informazioni è possibile scrivere agli indirizzi: im.ostetricia@asl1.liguria.it oppure sr.ostetricia@asl1.liguria.it