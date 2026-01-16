Distretto sanitario di Ventimiglia, Scullino: "Lunghe liste di attesa e gravi disservizi a Villa Olga"

"Lunghe liste di attesa e gravi disservizi presso il distretto sanitario di Ventimiglia a Villa Olga". Lo segnala il consigliere comunale di minoranza a Ventimiglia Gaetano Scullino con un'interrogazione.

"Il 9 gennaio scorso mi sono recato, per motivi personali, presso il distretto sanitario di Ventimiglia dove ho potuto constatare la totale disorganizzazione dello stesso e le enormi difficoltà che devono affrontare i cittadini per ottenere i doverosi servizi" - sottolinea Scullino - "L’ufficio di medicina legale delegato riceve ogni mattina dalle 10 alle 12, escluso il venerdì e il sabato, ma sono presenti soltanto un medico e un'impiegata a gestire decine di utenti costretti ad ore di attesa".

"L’ambulatorio è effettivamente operativo solo il primo lunedì di ogni mese dalle 12.15 alle 14.45. L'ufficio è competente per svariate pratiche quali a scopo esemplificativo: rinnovi di patenti, porto d'armi, invalidi civili, medici di base, esenzioni, gravidanze a rischio, prelievi e distribuzione pannoloni" - fa sapere Scullino - "Il 13 gennaio mi sono nuovamente recato al Distretto dove la segretaria mi ha finalmente informato che avrei dovuto recarmi presso una farmacia per richiedere la prenotazione della visita medica di cui avevo bisogno, comunicandomi, peraltro, che i tempi di attesa erano i seguenti: tre mesi a Ventimiglia, due mesi a Bussana e un mese a Imperia".

"Da informazioni personalmente raccolte presso le farmacie delegate al servizio e operatori del settore sanitario emerge che i tempi di attesa per visite specialistiche ordinarie oggi raggiungono i dodici mesi e che, pertanto, si potrà prenotare solo tra circa un anno, quindi nei primi mesi del 2027" - mette in evidenza Scullino che chiede una risposta scritta e un dibattito in consiglio comunale - "Considerato che il Sindaco di Ventimiglia è anche Presidente del Distretto Socio Sanitario Intemelio, il sottoscritto interroga il Sindaco di Ventimiglia per comprendere se, nella sua duplice veste di Sindaco di Ventimiglia e Presidente del Distretto Socio Sanitario Intemelio sia a conoscenza dei gravi disservizi che interessano l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Villa Olga che stanno recando agli utenti disagi significativi; se abbia sollecitato o voglia sollecitare formalmente l'intervento della direzione della ASL Imperiese affinché vengano adottati immediati provvedimenti organizzativi a tutela dell'utenza; se abbia chiesto o voglia chiedere alla direzione generale quali sono le motivazioni della disparità di trattamento tra Ventimiglia, Sanremo e Imperia, riguardante le possibilità di prenotazione delle visite mediche, considerato che i tempi di attesa negli altri due distretti sono decisamente inferiori, presumibilmente dovuti a una diversa e non equa distribuzione del personale sanitario; come intenda adoperarsi presso la direzione sanitaria affinché venga ampliato l’organico dell'ASL di Villa Olga al fine di ottenere una riduzione dei tempi di attesa per l'utenza del nostro distretto e se sia a conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori relativi alla realizzazione della Casa di Comunità di Ventimiglia, opera concepita e progettata dalla precedente amministrazione e dei tempi previsti per la piena operatività della struttura, considerato che la sua apertura rappresenta uno strumento fondamentale per arrivare a una nuova organizzazione del sistema socio sanitario territoriale che alleggerirà la forte pressione odierna".