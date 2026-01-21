Sanremo: incontro tra il sindaco Alessandro Mager e il nuovo coordinatore di area As1 Marino Anfosso

Incontro questa mattina tra il sindaco Alessandro Mager e il neo coordinatore coordinatore di area Asl1 dott. Marino Anfosso. La riunione si è svolta a pochi giorni dalla nomina, avvenuta nell’ambito della nuova organizzazione delle aree socio-sanitarie locali, stabilita dalla recente riforma della sanità regionale.
Durante l’incontro, al quale ha partecipato anche il consigliere comunale Gianni Mascelli, si è discusso di temi inerenti alla sanità locale, dall’ospedale Borea alla prossima apertura del palasalute.
La riunione si è chiusa con l’impegno reciproco di mantenere un costante contatto, per monitorare le necessità del territorio e i servizi offerti ai cittadini.