Anche il vicesindaco Fulvio Fellegara, questa mattina, ha preso parte al museo civico al progetto “Sanremo accessibile”, realizzato dall’assessorato alla cultura in occasione della “Giornata internazionale delle persone con disabilità” in collaborazione con FORMEDIL e UICI (Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti): il progetto ha visto la realizzazione di percorsi privi di barriere architettoniche, eventi e nuova cartellonistica per favorire la comprensione di persone con difficoltà comunicative, cognitive e sensoriali.

Poi, nel pomeriggio, si è recato a Casa Serena a fare visita agli ospiti dove, in collaborazione con la SPES, è stato organizzato un momento in musica, all’insegna dell’amicizia e dell’integrazione.

E’ stata anche l’occasione per ricordare il progetto, di prossima realizzazione, del piccolo bistrot di Casa Serena che verrà sviluppato attraverso il “Tavolo Permanente della Disabilità” e che sarà seguito dall’assessorato ai servizi sociali, di cui lo stesso vicesindaco ha la delega.

“La visita di oggi al museo, ai percorsi inclusivi realizzati per le persone con disabilità e a Casa Serena – dichiara Fellegara - ci ricorda quanto sia fondamentale costruire una comunità che non lasci indietro nessuno. In questa Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità rinnovo l’impegno dell’amministrazione a promuovere luoghi e servizi capaci di parlare a tutti, senza barriere, con rispetto e con la volontà di crescere insieme”.