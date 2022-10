Sanremo: nella Sala degli Specchi un convegno per la Settimana Nazionale della Dislessia

L’evento di formazione è promosso dall’Associazione Italiana Dislessia in collaborazione con il Distretto Lions IA 3 L.C. Sanremo Host, L.C. Sanremo Matutia, L.C Arma di Taggia, L.C. Riva Ligure e Golfo delle Torri, il sostegno della Cooperativa sociale Jobel, dell’IC di Riva Ligure San Lorenzo Al Mare con il patrocino del Comune di Sanremo ed Asl 1.

Sanremo si prepara per una giornata di formazione ed informazione rivolta ai professionisti della cura a docenti e insegnanti in occasione della 7ª edizione della Settimana Nazionale della Dislessia dal 3 al 9 ottobre con un convegno ECM dal titolo: “ Le nuove Linee Guida DSA, indicazioni cliniche e pratiche a supporto di una didattica sempre più inclusiva ”.

Il corso, che si terrà venerdì 7 ottobre dalle 8.30 alle 18.30 nella Sala degli Specchi del Comune di Sanremo, rilascerà per gli iscritti otto crediti ECM.

Durante la giornata si susseguiranno numerosi interventi di esperti di progettazioni riabilitative per il trattamento di DSA al fine di offrire una panoramica sulle ultime linee guida in materia. I relatori saranno: Luisa Lopez, neurofisiopatologa e docente dell’Università di Roma Tor Vergata, Sergio Messina, neuropsichiatria della ASP3 di Catania, Paola Bona, neuropsichiatra di Asl 2, A. Giacobbe e F. Loffredo e il D. Papa di Asl 1 ed i dirigenti scolastici Baroni e Imperiale.