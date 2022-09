Sanremo: oggi la prima giornata di 'emergenza' per la nuova sede della Croce Rossa in corso Imperatrice

Primo giorno di emergenza, quest’oggi, per la sede di corso Imperatrice della Croce Rossa di Sanremo. Dopo l’inaugurazione sta entrando in operatività la sede dedicata a Camillo Carlo Benso, ex volontario matuziano prematuramente scomparso.

Grazie ad una importante donazione della famiglia a alla Croce Rossa di Sanremo è stato possibile l’acquisto del locale, che viene utilizzato sia come punto di partenza delle ambulanze per il 118 che come sportello sociale, a seconda delle esigenze del comitato presieduto dall’infaticabile avvocato Ettore Guazzoni.

Da lunedì 3 ottobre l’area ‘Inclusione Sociale’ avrà un proprio spazio, ogni settimana dalle 9,30 alle 12,30, per l'apertura dello ‘Sportello della Gentilezza’ ospitato, grazie alla collaborazione con il Comune di Osoedaletti, presso ‘La Piccola’, sulla pista ciclabile. Ogni lunedì i volontari Cri del sociale saranno a disposizione della cittadinanza, per la richiesta di aiuti alimentari, e su richiesta, svolgeranno attività di Sportello d’ascolto.

Restano sempre attive le due sedi istituzionali, a Sanremo il comitato centrale in via Carlo Pisacane e a Taggia.