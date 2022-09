Domenica i Deplasticati tornano in azione a Sanremo per la pulizia di Pian di Nave

Dopo la pausa estiva riprendono domenica le attività di pulizia dei Deplasticati che ripuliranno la scogliera in zona Pian di Nave.

L'attività verrà svolta in contemporanea a quella di un gruppo di volontari che, a Ventimiglia, ripulirà un tratto del Roya che versa in gravi condizioni di degrado.

Per chi volesse unirsi alla squadra dei Deplasticati l'appuntamento è alle 9 dalla giostra di Pian di Nave, "armati" di guanti e sacchetti per la differenziata.