L'associazione Atape ricorda Pertini: domenica scorsa l'incontro tra Eraldo Crespi e Umberto Voltolina

Quella del 25 settembre è una data importante che l’associazione Atape (Associazione Transfrontaliera Alessandro Pertini) che vuole ogni anno non dimenticare. Ricorre infatti la nascita del più amato presidente della storia repubblicana.

Domenica scorsa si è svolto un affettuoso incontro tra due persone che hanno conosciuto bene ‘Sandro’, chi in famiglia come Umberto Voltolina, fratello di Carla, amata moglie del presidente e chi invece era legato da un’amicizia più politica come il vecchio compagno socialista Eraldo Crespi, con cui ha diviso tante campagne elettorali.

Momenti speciali che ancora oggi Eraldo ricorda bene, compresa quella giornata storica in cui malgrado la piazza di un paesino dell’entroterra fosse vuota, Pertini non rinunciò al suo appassionato comizio a favore del suo partito. Per commemorare questa speciale giornata la Atape ha voluto organizzare l’incontro tra Crespi e Voltolina in un luogo simbolo, il tratto di pista ciclabile del Ponente ligure o ‘passeggiata Sandro Pertini’ di Ospedaletti, inaugurata nel 2013 dal sindaco di allora Eraldo Crespi.

Durante l’incontro, ricco di aneddoti e di ricordi di tante persone e amici in comune, l’ing. Voltolina ha donato un prezioso omaggio a Crespi, regalandogli una delle famose pipe del Presidente Pertini, in ricordo di una vecchia amicizia.