Aziende locali ma call center 'lontani': molti utenti di acqua e luce in provincia si sentono trascurati quando chiamano

Da tempo molti lettori della nostra provincia ci hanno segnalato le problematiche che devono sopportare per chiamare le aziende di fornitura servizi del territorio. Acqua e corrente elettrica su tutto, per i quali guasti è quasi sempre impossibile riuscire a parlare con qualcuno per capire i tempi di ripristino.

E, purtroppo, in molti casi è così. A molti sarà capitato di chiamare quando era senza corrente elettrica in casa o al lavoro. Risultato? Quando va bene una registrazione che chiede di rimanere in linea “per non perdere la priorità acquisita”. In altre situazioni il suono infinito senza nessuna risposta e, in altre, una risposta che però arriva da un call center che non sa nulla.

Siamo tutti abituati, quando chiamiamo aziende nazionali o internazionali, a sentire risposte dai più disparati paesi europei o extraeuropei ma, per questo tipo di servizi abbiamo compreso che non si può fare altrimenti. “Ma per le aziende locali, che dovrebbero essere molto più vicine al cliente, non si potrebbe tornare ai numeri 0183 o 0184 di una volta?” Ce lo ha chiesto una lettrice che, per avere informazioni su un guasto alla fornitura d’acqua, ha deciso di andare direttamente negli uffici di Amaie, oggi Rivieracqua, in Valle Armea a Sanremo.

“In quella occasione ho esposto la mia problematica urgente – prosegue – ma ho anche parlato delle difficoltà nel reperire qualcuno al telefono che ci sappia dare risposte”. Come darle torto? Molti lettori ci hanno esposto le loro diverse vicissitudini con le aziende locali di fornitura acqua e luce e ci hanno chiesto di fare da ‘amplificatore’ delle loro lamentele.

Chi scrive ha, tra l’altro, avuto problemi con la fornitura dell’acqua negli ultimi tempi e, con tutta onestà, debbo affermare che invece non ho riscontrato i problemi emersi dai lettori. Sarò stato fortunato? Difficile a dirsi ma, in un paio di occasioni (una tra l’altro il sabato sera) ho trovato sempre qualcuno che mi ha risposto e che ha cercato di muovere qualche tecnico. Gli interventi, in entrambi i casi non sono stati immediati ma, nel giro di 24 ore si.

Come spesso capita le esperienze sono diverse e c’è chi viene accontentato e chi no. Effettivamente un numero che risponde ‘da vicino’ offre forse maggiore fiducia all’utente finale mentre un call center condiviso, lo capiamo, all’azienda costa meno.