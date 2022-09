Genova: presentato oggi pomeriggio al Salone Nautico il completamento del Porto Turistico di Imperia (Foto e Video)

E’ stato presentato, oggi pomeriggio nella giornata di inaugurazione del 62esimo Salone Nautico di Genova, il nuovo progetto per il completamento del Porto Turistico di Imperia.

Un appuntamento importante per il futuro dell'approdo imperiese per il quale è stato selezionato un pubblico di stakeholders tra manager di settore, società marittime, possibili investitori oltre a diversi ospiti provenienti dal comparto immobiliare e turistico.

In rappresentanza dell’Amministrazione comunale c’era Gianmarco Oneglio, che ha commentato così l’importante appuntamento genovese: “Siamo in una location d’eccezione per un progetto che rilancerà il porto, fermato per noti motivi ma ripartirà entro la fine dell’anno. Sono previste aree commerciali e la rimodulazione dei posti barca”. Ci saranno anche nuovi posti di lavoro? “Assolutamente si, sia come cantiere che come indotto con decine di nuove assunzioni, già previste nel precedente progetto ma che aumenteranno ulteriormente con la nuova area commerciale. Il progetto guarda anche alla ‘green economy’ e all’impatto ‘zero’, per le nuove strutture per sposarsi con le nuove necessità che il globo intero vuole”.

Per il Presidente della Regione, Giovanni Toti: “Il porto di Imperia si aggiunge alla straordinaria offerta della regione che ospita il maggior numero delle marine del paese. Abbiamo un mercato che è sempre di maggiori dimensioni e che sta aumentando del 30% con fatturati che vede una grande impennata in Liguria. E’ un settore molto sinergico con quello turistico e agroalimentare per l’intera offerta della regione. Il Salone Nautico, con le sue bandiere blu e con il coinvolgimento dei sindaci che hanno altri vessilli blu, è qualcosa che ‘stringe i bulloni’ a un sistema che abbiamo voluto costruire, con la crescita legata all’industria, al design e al lusso della nautica ma anche al turismo e all’esperienza del territorio”.

Il presidente della ‘Go Imperia’, Marco Mangia ha evidenziato le peculiarità del progetto: “Abbiamo già 1.235 posti barca e con il nuovo progetto aumenteranno ancora, ma avremo pure un albergo a 5 stelle e altre strutture importanti. Visti i tempi che viviamo e i circa 9 milioni di kw di consumo all’anno, nel progetto andiamo verso la ‘green economy’, con il risparmio energetico”. C’è una curiosità di cui andate fieri? “Sicuramente la ‘Hall del Mare’ aggiungerà ulteriore prestigio all’intera marina della nostra città”.

La presentazione si è svolta allo stand di Regione Liguria con l'Assessore al Commercio Gianmarco Oneglio e il presidente di Go Imperia, Marco Mangia. Una visione che disegna un ‘nuovo’ porto per un'Imperia rivolta al futuro nell'obbiettivo di potenziare il settore nautico, il turismo e conseguentemente creare nuovi posti di lavoro e un importante indotto per l'intera città.

L'occasione odierna ha voluto raccontare il sostanziale aggiornamento ai vecchi progetti sia sul piano stilistico che della sostenibilità, prevedendo, tra le altre cose, la realizzazione di un parco verde, un solarium, oltre a una nuova sede dello Yacht Club.

Nella zona ‘Hall del Mare’ sorgerà invece una struttura alberghiera 5 stelle completa di darsena e di una Spa. La passeggiata che connette l'area portuale al Parco Urbano diventa una ‘cerniera verde’ dove sono previste attività commerciali ed edifici residenziali.L’attenzione all'ambiente, al benessere e all’inclusività sono alcuni degli elementi essenziali sui quali è basata la nuova vita del porto di Imperia.