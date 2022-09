Pasta fatta in casa, Vallebona presenta la sua prima DeCo: i raviöi cu pesigu (Foto e Video)

Vallebona ha presentato ufficialmente, ieri sera, presso la sala consiliare del Comune, la prima De.Co. attribuita ad un prodotto tipico di eccellenza: i raviöi cu pesigu (ravioli al pizzico).

“Vallebona ha voluto valorizzare e premiare questo prodotto della tradizione gastronomica perché, forse più degli gli altri, è legato non soltanto al territorio e a ciò che esso produce, ma a quello che ha sempre rappresentato per le famiglie e la comunità intera. Rappresenta infatti il senso di convivialità, il radunarsi insieme intorno alla tavola nelle feste e celebrazioni, in particolare in occasione della Festa di San Pietro, cui la popolazione era ed è ancora particolarmente legato” - ha spiegato il sindaco Roberta Guglielmi.

“Per l’amministrazione di Vallebona la Deco è uno dei traguardi che si era preposta di raggiungere” - ha detto il consigliere comunale Dario Grassano – “Abbiamo infatti cercato di impostare l’azione amministrativa di questi cinque anni puntando sulla valorizzazione del paese, della sua qualità della vita, dei suoi prodotti e soprattutto sulle sue tipicità. Per noi era importante dopo il riconoscimento della bandiera arancione puntare su uno dei punti di forza di questo meraviglioso borgo: l’enogastronomia. Il primo prodotto che abbiamo pensato per il suo valore storico, tradizionale e per il senso di comunità e di festa, che ha sempre rivestito nel paese, è stato proprio il raviolo e quindi siamo arrivati all’istituzione della Deco dei raviöi cu pesigu, un’attestazione di tipicità che accomuna per tradizione gli esercenti del territorio”.

“Dopo un lungo periodo siamo arrivati a proclamare ufficialmente la Deco dei raviöi cu pesigu del Comune di Vallebona. Abbiamo scelto questo prodotto perché trova le sue radici nella cultura storica del paese che non ha un documento trascritto. La ricetta dei ravioli è sempre stata tramandata oralmente dalle nonne. Tradizione significa trasmettere, non c’è una verità assoluta o scientifica, è qualcosa che si è sviluppata nel tempo e si è poi tramandata oralmente. Oggi si è trovata una sintesi affinché la Deco avesse un modo di preparazione, degli ingredienti e una ricetta. La difficoltà è stata perciò adattare una tradizione orale a qualcosa di scritto. I nostri ravioli sono unici, originali e non si mangiano da nessuna altra parte. La Deco perciò è nata dalla necessità di dare al turista, che viene a Vallebona per mangiare bene e fare outdoor, un altro motivo per venire qui” - ha dichiarato il consigliere comunale Arianna Guglielmi - “Il cammino per avere la Deco è stato lungo, abbiamo dovuto seguire dei passi istituzionali, scrivere la ricetta, istituire la commissione costituita da esperti che valideranno la garanzia del prodotto nei ristoranti ed esercizi commerciali del paese. Le attività che hanno la volontà di partecipare dovranno però prima attivare una procedura facendo domanda agli uffici comunali. La difficoltà fondamentale riscontrata è stata quella di dare un contenuto amministrativo a questa tradizione, ma, attraverso la mediazione di una cultura di paese, si è arrivati oggi ad avere una ricetta che permetterà al visitatore di Vallebona di poter assaggiare un piatto tipico quando verrà a visitare il paese e il territorio”.

Sono stati illustrati l’atto di attribuzione della de.co, la ricetta, il logo realizzato da Simona Alborno e le modalità per ottenere la concessione dell’utilizzo del marchio ‘raviöi cu pesigu’ alla presenza del sindaco di Vallebona Roberta Guglielmi, del vicesindaco Ingrid Marchot, dei consiglieri comunali, degli operatori del settore (ristoranti ed esercizi commerciali) e della Commissione, composta dal presidente Giampiero Rossi e dai membri esperti Raffaella Fenoglio e Pietro Guglielmi, che verificherà che la ricetta del piatto, proposta da ristoranti ed esercizi commerciali del paese, sia conforme.

“Il logo realizzato è molto semplice e sintetico” - ha spiegato Simona Alborno - “Rappresenta un piatto, vi è poi un riferimento al raviolo e appare il nome della Deco: i raviöi cu pesigu. Ho pensato di fare una cosa simpatica di gusto alimentare ma che facesse anche simpatia".

I raviöi cu pesigu sono ravioli fatti a mano con ingredienti semplici, solitamente ripieni di borragine o bietole, carne macinata di manzo o vitello, uova, formaggio grattugiato, maggiorana, cipolla bianca, sale, pepe e noce moscata. “La denominazione comunale di origine (De.Co) è un’attestazione che riconosce, promuove e tutela prodotti agroalimentari ed artigianali caratteristici del proprio territorio. La Liguria ha infatti una lunghissima tradizione legata alla pasta fatta in casa, che si è sviluppata precocemente divenendo con i secoli un’arte sofisticata basata sull’equilibrio di molteplici ingredienti sapientemente scelti e dosati (come verdure, carne, formaggio, spezie ed erbe aromatiche). I ravioli sono leggeri e si possono anche surgelare ed è fondamentale avere un prodotto Deco che si può portare in viaggio, infilare in valigia e portare ovunque” - ha sottolineato Raffaella Fenoglio - ”Vallebona ha puntato su alimentazione, sport e aria buona che è la giusta via per un turismo esperienziale e questa Deco è sicuramente un punto di partenza importante per avere poi altre Deco. E’ una carta da giocarsi soprattutto per il marketing del paese”.

“Il raviolo sarà il protagonista assoluto della Caccia ai Tesori Arancioni del Touring Club Italiano che verrà organizzata a Vallebona il 2 ottobre” - ha infine annunciato il consigliere comunale e presidente della Commissione Giampiero Rossi.