Post Pontida: l'imperiese Alessandro Piana importante punto di riferimento per l'Agricoltura

Si è conclusa ieri la giornata di Pontida, luogo simbolo per la Lega, che ha recato con sé un nuovo slancio, entusiasmo e sul fronte programmatico ha dato numerose indicazioni sulle posizioni di Salvini e del partito rispetto al nuovo Governo che si appresta a guidare l’Italia.



Se le urne saranno favorevoli al centrodestra, si è capito che tra i dicasteri di massimo interesse per i leghisti c’è l’Agricoltura, cavallo di battaglia da sempre per la tutela del made in Italy, dei produttori, del lavoro e dell'ambiente. Sebbene la prudenza sia assoluta i rumors che i nostri giornalisti presenti hanno potuto cogliere rispetto a chi scrive da una scrivania, coinvolgerebbero anche Alessandro Piana, attuale Vice Presidente della Regione Liguria. Piana è già responsabile regionale dell’Agricoltura.



Se alla Lega, ad esempio, venisse conferito il Ministero all'Agricoltura allora sarebbe naturale per un esponente come Alessandro Piana far parte di una Commissione dedicata in rappresentanza del territorio e a seguito del suo percorso.