50° Festival dello Stoccafisso di Badalucco: un successo e ora è tempo di guardare al 2023

Il 50° Festival dello Stoccafisso di Badalucco si chiude in un abbraccio di emozioni con uno sguardo al futuro. Numerosi i momenti che hanno animato il pomeriggio di domenica.

COOKING SHOW - Protagonista lo chef stellato genovese Ivano Ricchebono. Volto noto della televisione e ambasciatore dello stoccafisso delle isole Lofoten IGP, nominato per il 2022 dal Norwegian Seafood Council, Ricchebono ha cucinato un tagliolino e una lasagnetta che parlano ligure. Due piatti ma un unico grande protagonista: lo stoccafisso norvegese. Davanti a lui un pubblico attento e curioso:

DUE DE.C.O. PER BADALUCCO - Sono state istituite le De.C.O. (Denominazione Comunale d'Origine) per la torta dolce e naturalmente per lo 'Stocafissu a Baücogna’ (Stoccafisso alla badalucchese). Un titolo che certifica le uniche ricette tradizionali ufficiali riconosciute di entrambi i piatti. Un modo per valorizzare la storia dietro queste pietanze e riconoscere anche la qualità.

IL COMPLEANNO DELLA PRO LOCO E LE PREMIAZIONI - A sorpresa sono stati celebrati due traguardi importanti per la comunità badalucchese: i 50 anni della Pro Loco di Badalucco, l'ente organizzatore del Festival e i 32 anni di servizio da presidente di Mauro Panizzi. Un momento di forte emozione grazie alla straordinaria vicinanza dimostrata dai tanti ragazzi che animano questa realtà di paese. I due traguardi sono stati salutati con una torta gigante.

Sono state consegnate anche due ulteriori targhe. La prima a Maddalena Vento, moglie del defunto Christian Antonino di Ca'Mea, a cui la Pro Loco è ancora fortemente legata dal ricordo per l'impegno e l'aiuto ricevuti ad ogni edizione della Sagra. La seconda targa è andata a Francesco Curinga, fresco vincitore Junior Manx Gran Prix. Una festa nella festa se si pensa che il motociclista badalucchese ha fatto tornare a sventolare di nuovo il tricolore sull'Isola di Man, dopo 50 anni, seguendo così le orme di un altro grande pilota, Giacomo Agostini che fece l'impresa con la MV Agusta.

IL BILANCIO - Il Festival dello Stoccafisso di Badalucco è terminato ed è tempo di tracciare un bilancio e volgere uno sguardo al 2023: "Si respira la voglia di festa, abbiamo avuto gli amici norvegesi che ci hanno onorato della loro presenza, un graditissimo ritorno e credo che questo sarà il punto su cui costruire un futuro insieme, con collaborazione e relazione, scambi sia per l'economia ma anche per le scuole. - ha detto il sindaco di Badalucco Matteo Orengo - Vogliamo sigillare il gemellaggio tra Italia e Norvegia, Badalucco e le Isole Lofoten perchè siamo convinti che questa sia la strada principale fatta di storia, tradizione, olio e stoccafisso".

"Non è solo cibo ma è cultura e amicizia. - ha aggiunto Knut-Are Okstad (Ministro Consigliere della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma) che ha accompagnato la delegazione norvegese composta da Norwegian Seafood Council e Tørrfisk fra Lofoten AS - Questo è il passaggio più forte per lo sviluppo delle relazioni tra i nostri due Paesi. Lo stoccafisso alla badalucchese è davvero buono, molto forte e comunque non così differente rispetto a quello norvegese. Tu sei quello che mangi, se mangi pesce norvegese con olio italiano non ti senti solo norvegese ma anche un po' badalucchese".

"Un altro anno sarà il 50+1. - prosegue il sindaco di Badalucco - Abbiamo lanciato una proposta: fare una settimana di scambi tra chef stellati norvegesi e italiani in collaborazione con Ambasciata, Camera di Commercio e Comuni, per cercare di scambiare il 'know-how' della lavorazione del prodotto e come cucinarlo. Potrebbe essere interessante perchè la cultura del cibo va oltre il prodotto e diventa sintesi, incontro e unione. Da domani lavoreremo per far si che la prossima sia una edizione ugualmente straordinaria".

Dal punto di vista della Pro Loco di Badalucco è stato un grande successo. Questa edizione è stata caratterizzata da 3.5 quintali di stoccafisso, migliaia di persone servite, tanta voglia di festeggiare. "Sono molto orgoglioso di quanto fatto sia per i giovani che si sono impegnati in questi giorni sia per gli anziani che ci hanno aiutato a pulire lo stoccafisso. Non dimentichiamo che dietro questa festa c'è tanta passione, tanta forza e soprattutto tantissimo lavoro. Si parla di almeno una decina di giorni di preparazione prima di arrivare alla distribuzione - ricorda Mauro Panizzi, presidente della Pro Loco - Oggi la cosa più bella è stata senza ombra di dubbio vedere tutti questi giovani e speriamo che vadano avanti. Io gli darò sempre una mano però ora è giusto che venga qualche giovane a fare quello che io ho fatto per trent'anni".

"Oggi è stato giusto celebrare la Pro Loco e dire grazie al presidente e a ognuno di loro perchè se oggi abbiamo festeggiato e mangiato bene è stato grazie a questi ragazzi che mentre gli altri ballavano loro stavano nel bar e nelle cucine. - ha concluso il sindaco Matteo Orengo - Senza di loro non esistono feste e divertimento. Mi auguro con il cuore che questo entusiasmo venga ricordato anche nei prossimi mesi e si possa ripartire facendo un bel calendario estivo che porti ancora la stessa gioia che questa manifestazione ha saputo dare a tutti"