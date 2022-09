Oggi una gita alle isole Lerins: l'iniziativa del Club Alpino Italiano di Ventimiglia

Il Club Alpino Italiano di Ventimiglia organizzerà per oggi una gita alle isole Lerins.

“Faremo il giro dell’isola e passeremo la giornata lì e poi si rientrerà in serata, sempre con il treno” - spiega Bruno Morabito del Club Alpino Italiano di Ventimiglia - “E’ una cosa molto semplice e molto comoda, l’abbiamo organizzata anche per le famiglie e per quelli che in montagna ci vengono poco“.

“Abbiamo deciso di organizzare questa giornata perché avevamo una gita in sospeso che era saltata per motivi tecnici e così abbiamo deciso di optare per una domenica facile: andiamo alle isole Lerins“ - aggiunge - ”Il treno costa 27 euro andata e ritorno e il battello 14 euro. Il pranzo sarà al sacco però chi vuole può decidere liberamente di provare i ristoranti locali. Abbiamo deciso di fare pranzo al sacco individuale così la gente è libera di decidere quello che vuole. Per informazioni si può contattare il 334 3022491”.