Sanremo: da lunedì a mercoledì all'Ariston la prevenzione e la gestione del rischio fra Italia e Francia

La comunicazione e l’informazione, i percorsi partecipati con la cittadinanza e le policy istituzionali, sono tutti elementi fondamentali per la riduzione dei rischi da disastri. Se ne parla durante le tre giornate di formazione e discussione del progetto PITEM RISK (Piano Integrato Tematico) a Sanremo, che vede protagoniste istituzioni e organizzazioni italiane e francesi. La gestione congiunta dei rischi ambientali, resa ancora più urgente dai cambiamenti climatici in atto, è una sfida da raccogliere insieme.

Una tre giorni dedicata alla prevenzione e alla gestione del rischio ambientale, in cui verranno diffusi i principali risultati, si farà formazione sugli stessi e si discuterà delle sfide future. Da lunedì a mercoledì prossimi, al Teatro Ariston, Regione Liguria e Fondazione CIMA organizzano una serie di eventi che sono anche l’occasione per celebrare la chiusura di tre dei progetti semplici del PITEM- Piano Integrato TEMatico.

La prima giornata, quella del 19 settembre, dedicata al progetto RISK-Com, dal titolo “Comunicare il rischio e il rischio di comunicare”, ruoterà attorno al “Documento strategico sulla comunicazione dei rischi” e sarà rivolta a giornalisti e giuristi. Il lavoro si interseca con il percorso intrapreso dal Dipartimento nazionale della protezione civile che ha dato origine ad una serie di convegni e alla collana di volumi su “Protezione civile e responsabilità”. Interverranno Silvia Maria Venutti, del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne, URP. Regione Piemonte; Anna Scolobig, Senior research associate, Institute for Environmental Sciences (Università di Genova); Luca Calzolari (Direttore de ILGiornaledellaProtezioneCivile.it), Marco Altamura, avvocato e Consigliere giuridico di Fondazione CIMA; Francesco D’Alessandro, Professore Ordinario, e Davide Amato, Avvocato, dell’ Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; Roberto B. M. Giarola, Direttore Ufficio per il coordinamento dell'attività giuridica, legislativa e del contenzioso, Dipartimento della Protezione Civile; Titti Postiglione, Vice Capo del Dipartimento della protezione civile italiana e Waldemaro Flick, Avvocato, Fondazione Courmayeur Mont Blanc.

Il corso è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Imperia con il riconoscimento di due crediti ai partecipanti e presso l’Ordine dei giornalisti della Liguria che dà diritto a quattro crediti formativi. Le iscrizioni saranno aperte fino al 18/09/2022 sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

Il 20 settembre invece sarà dedicato ai risultati dei progetti RISK-GEST (dedicato alla salvaguardia delle popolazioni del territorio ALCOTRA esposte ai rischi naturali, in particolare da inondazioni, frane, valanghe attraverso la prevenzione, protezione e preparazione per la gestione del rischio) e di RISK-COM (con focus sulla resilienza del territorio Alcotra attraverso azioni di orientamento/informazione partecipate che coinvolgano la cittadinanza, le istituzioni e i portatori di interessi economici nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di rischio). La giornata sarà articolata in momenti paralleli di presentazione dei risultati dei progetti attraverso la realizzazione di percorsi tematici e laboratori di discussione con partner e stakeholder.

Il 21 settembre, in occasione dell’EU-Cooperation day 2022 – EC DAY, durante la giornata conclusiva si affronterà il tema delle attività svolte sul territorio dell’imperiese nell'ambito del progetto RISK-ACT (sulle azioni concrete in caso di emergenza) con uno sguardo verso la nuova programmazione. Nel corso della mattinata sarà infatti presentato il primo bando della nuova programmazione Interreg Italia-Francia ALCOTRA 2021-2027.

La presentazione verrà trasmessa in streaming sul canale Youtube di Fondazione CIMA https://www.youtube.com/user/CIMAfondazione.