Vallecrosia: appuntamento elettorale domenica pomeriggio con Fratelli d'Italia e Gianni Berrino

Si svolgerà domenica, dalle 18.30 in piazza della Stazione a Vallecrosia, un momento conviviale ma anche politico-elettorale tra la gente, per discutere con i dirigenti locali e provinciali di Fratelli d’Italia, gli amministratori e il candidato al Senato Gianni Berrino per parlare dei diversi punti del programma di governo del partito.

“Sono tanti i temi che il prossimo esecutivo dovrà affrontare – scrivono i dirigenti di FdI a Vallecrosia - e siamo certi che, con personalità e capacità come quelle dei nostri candidati, Fratelli d’Italia è pronta ad affrontare queste responsabilità per dare risposte alle famiglie, ai lavoratori e alle aziende”.

“Il declino non è il nostro destino” dichiara il Circolo vallecrosino - e Gianni Berrino sarà un'importante presenza a Roma come politico per sostenere e portare avanti le istanze del nostro territorio considerato troppo lontano e troppo spesso abbandonato dalle decisioni romane”.

“La presenza dei nostri rappresentanti locali – terminano - ridurrà quella distanza così lontana come oggi in Regione Liguria dove grazie al nostro Assessore Regionale e a Veronica Russo come consigliere il nostro territorio è ben rappresentato con la presenza costante e concreta, vicina a cittadini, amministratori ed imprese”.