Sanremo: nuove casse e nuovi software in arrivo per il Palafiori, arriva il pagamento con le carte

E' stato approvato oggi dalla Giunta comunale il progetto relativo alla fornitura di sistemi tecnologici per il nuovo controllo degli accessi al parcheggio in struttura del Palafiori di Sanremo.

Il progetto prevede la fornitura dei materiali, tutte le attività necessarie alla posa in opera, compreso il ritiro del materiale installato attualmente, la configurazione e messa in servizio del sistema.

Il nuovo impianto sarà costituito dalle seguenti apparecchiature:

- 4 varchi lettura targhe, che consentiranno la differenziazione tariffaria tra residenti e non residenti precedentemente deliberata

- concentratore dati con software gestionale

- modulo cassa manuale con display utente

- colonne Slim varchi di entrata/uscita

- barriere automatiche

- cassa automatica multilingue con tastiera alfanumerica per inserimento targa

- cassa automatica Cashless multilingue con tastiera alfanumerica per inserimento targa (pagamento con bancomat carte di credito con contactless)

- sistema citofonico

Il sistema del Palafiori sarà centralizzato e collegato con gli altri parcheggi in struttura. L’investimento complessivo per la sostituzione di tutti i sistemi tecnologici, per la fornitura e l’installazione dei nuovi impianti di pagamento, sarà di 150 mila euro.

“Con la delibera di oggi – dichiara l’assessore con la delega alla viabilità e ai parcheggi Massimo Donzella – diamo seguito all’impegno assunto per ammodernare completamente i nostri parcheggi in struttura e le obsolete apparecchiature oggi presenti. Entro fine anno contiamo quindi di sostituire gli impianti tecnologici e di installare i nuovi macchinari”.