Elezioni politiche, i candidati di Forza Italia incontrano i cittadini a Sanremo e Ventimiglia

Venerdì 16 e 23 settembre, dalle 18 alle 19.30, i candidati del movimento politico di Forza Italia, per le elezioni politiche, incontreranno i cittadini al banchetto elettorale organizzato a Sanremo in via Escoffier (statua Mike Bongiorno), mentre sabato 17, a Ventimiglia, l'incontro si svolgerà dalle 9 alle 13 in corso Repubblica (davanti al mercato coperto).



Saranno presenti la candidata per la Camera dei deputati Patrizia Badino, consigliera comunale e provinciale, accompagnata dal sindaco di Caravonica, nonché candidato, Angelo Dulbecco. Gli eventi si propongono come ottime occasioni per illustrare le proposte elaborate nel programma in materia di fisco, economia e burocrazia, e raccogliere il pensiero degli elettori, fra la gente, per la gente, per attuare le riforme proposte da Forza Italia.