Edilizia scolastica, Marco Scajola: ”Ottanta milioni di euro per 58 interventi in tutta Liguria. Atti concreti per il nostro territorio”

Marco Scajola, assessore regionale all’Edilizia e candidato Capolista al Senato nella lista Noi Moderati, comunica i risultati del lavoro svolto dal 2015 per migliorare gli edifici scolastici della nostra regione. “È iniziato un nuovo anno scolastico per i nostri ragazzi, che finalmente tornano alla normalità, senza mascherine e con un compagno di banco con cui condividere le avventure e disavventure scolastiche” afferma Marco Scajola, che prosegue: ”In questi anni abbiamo fatto molto per migliorare gli edifici scolastici sul nostro territorio: abbiamo investito ottanta milioni di euro per 58 interventi, che vanno dalla scuola Biancheri di Ventimiglia, dove sono stati effettuati degli interventi di adeguamento sismico, a Sarzana, dove, con coraggio abbiamo demolito e stiamo ricostruendo la scuola Poggi Carducci: un edificio pionieristico, che rappresenta un modello a livello nazionale. La sicurezza ed il confort dei nostri figli, degli insegnanti e degli operatori scolastici è una nostra priorità”.