Agricoltura sociale, vice presidente della Regione Piana: "Primi progetti in dirittura d’arrivo"

Agricoltura sempre più preziosa in chiave sociale, sanitaria ed educativa. “Lo hanno dimostrato – spiega il vice presidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura Alessandro Piana - i progetti territoriali finanziati con la misura di cooperazione 16.9 del PSR (Programma di Sviluppo Rurale) Liguria nel segno di uno sviluppo della ruralità capace di creare nuove opportunità e un cambiamento culturale della società. L’obiettivo è la realizzazione e il consolidamento di una vera e propria Rete dell' Agricoltura Sociale. Le esperienze svolte, tramite i 10 progetti pluriennali finanziati con oltre 1,7 milioni di euro in Liguria, si tradurranno in proposte operative utilizzabili sia dagli enti locali che dalle strutture private. Nei prossimi mesi termineranno i primi progetti, mentre altri si concluderanno in meno di un anno, tranne ASL3 che inizia ora. Sono aumentate le iscrizioni nel registro delle aziende agricole sociali, passate da poche unità a ben 34 aziende agricole sociali e si prevede, alla conclusione dei progetti, di sfiorare quota 100 aziende agricole, un segnale sicuramente positivo”.