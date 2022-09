Lunedì Bordighera celebrerà la Giornata del Rispetto per gli Anziani, festa che onora l’esperienza di vita dei cittadini più longevi come prezioso insegnamento e fondamento su cui costruire il futuro.

La ricorrenza, introdotta nel calendario della Città delle Palme nel 2019 per volontà dell’Amministrazione Ingenito, ha luogo il terzo lunedì del mese in concomitanza con Keiro no Hi, il giorno festivo nazionale giapponese espressamente rivolto agli anziani. Un legame significativo, che ha consentito che il Consolato Generale del Giappone a Milano concedesse anche quest’anno il proprio patrocinio all’appuntamento di Bordighera.

Il programma si articolerà in più momenti. Il primo sarà la visita presso la Casa di Riposo Fondazione 'San Giuseppe', nel corso della quale il sindaco Vittorio Ingenito consegnerà al presidente Vincenzo Palmero i riconoscimenti per gli ospiti novantenni e centenari della residenza sanitaria ed un pensiero floreale per la signora Nerina Peltretti, cittadina più longeva di Bordighera. In ragione delle normative anti contagio gli ospiti della residenza sanitaria non parteciperanno all'incontro, che avrà luogo nel cortile della struttura.

Seguirà un breve appuntamento presso la scuola Maria Primina di Borghetto San Nicolò, dove in ricordo della Giornata del Rispetto per gli Anziani 2022 è stato piantato un esemplare di Ginkgo Biloba (le foglie di questa essenza sono il motivo grafico che contraddistingue la celebrazione). Per l’occasione è stata realizzata una targa commemorativa.

Successivamente, alle 17 all’ex chiesa Anglicana, si terrà la cerimonia ufficiale in cui la città esprimerà il suo grazie alla popolazione più anziana.

Ai residenti che hanno compiuto 90 anni tra il 21 (lo scorso anno Keiro no Hi è stato festeggiato il 20 settembre) e il 19 settembre sarà donato un attestato; a coloro che hanno compiuto 100 anni nello stesso arco temporale, invece, una targa. Gli inviti sono stati spediti nei giorni scorsi.

“Sono particolarmente felice che quest’anno sia possibile tornare a celebrare la Giornata del Rispetto per gli Anziani con una cerimonia che ci vedrà partecipare in presenza. Sarà un’occasione preziosa per esprimere gratitudine e riconoscenza a chi tanto ha costruito e tanto ha da insegnare” è il commento del sindaco Vittorio Ingenito.