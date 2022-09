Liguria contro il riparto del fondo sanitario nazionale: “Penalizza le Regioni con un maggior numero di anziani”

Regione Liguria esprime la sua contrarietà al provvedimento del Governo che modifica i criteri di riparto del Fondo Sanitario Nazionale venendo meno all’accordo che applicava il criterio 85 e 15% solo per l’esercizio 2021, “penalizzando le regioni con la maggiore percentuale di popolazione anziana come Liguria e Piemonte, favorendo invece quelle con maggiore prevalenza di giovani come la Campania. La popolazione anziana necessita di una maggiore assistenza sanitaria e a fronte di maggiori bisogni non si possono assegnare minori risorse”.