Esordio vincente per le aziende della sezione nautica di Confindustria Imperia 'Yacht Net' presenti al 'Cannes Yachting Festival 2022'

Buona la prima per la sezione nautica di Confindustria Imperia “Yacht Net”, che la scorsa settimana ha esordito con successo al “Cannes Yachting Festival” con uno suo stand dedicato nella Luxury Gallery, all’interno dello spazio open gestito dall’azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria in partnership con Liguria International.

Una decina le aziende presenti, di diverse tipologie tra marine (Marina degli Aregai e Marina di San Lorenzo), porti (Cala del Forte, Go Imperia e Portosole Cnis), cantieri navali e servizi (Cantieri di Imperia, Cantieri del Mediterraneo, Sanremo Ship, Permare e All Services). Sempre provenienti dal Ponente Ligure, erano presenti al festival con un loro stand le stesse Permare e Cantieri di Imperia, oltre a Valdenassi Emanuele Maria D.I.

“Il nostro stand – commenta la presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio, che ha creduto e voluto fortemente questa partecipazione - è stato percepito molto positivamente, ho visto molte persone fermarsi attirate dalla presentazione fatta dalle varie aziende. Oltre che per incontrare potenziali nuovi clienti, la prima partecipazione di ‘Yacht Net’ al ‘Cannes Yachting Festival’ è servita anche per approfondire la reciproca conoscenza con le aziende delle altre province liguri con cui abbiamo condiviso lo spazio della Camera di Commercio, ovvero La Spezia e Savona. Vivendo qualche giorno fianco a fianco, ci siamo accorti di come presentarci insieme aumenti il nostro potenziale, in quanto possiamo rappresentare tutta la filiera nautica e creare reciprocamente maggiori opportunità. Nel momento di confronto finale che abbiamo avuto, infatti, è emerso il desiderio di ripetere questa o altre esperienze simili e sono già arrivate richieste di future partecipazioni da parte di aziende che a Cannes non era presenti. Siamo tornati a casa con la carica e l’entusiasmo giusti per arrivare al salone nautico di casa, quello di Genova”.

Il 'Cannes Yachting Festival' è il più importante appuntamento del settore nautico in Europa e oltre ad essere stato un’occasione per far conoscere per la peculiarità delle imprese nautiche del Ponente Ligure ad un pubblico internazionale, si è rivelato un’opportunità unica di confronto sul futuro del mercato navale a 360°. All’interno dello stand 'Yacht Net' le aziende avevano a disposizione uno spazio in cui è stato possibile svolgere incontri, mentre le immagini del video promozionale della sezione nautica di Confindustria Imperia erano visibili a tutti su un monitor.