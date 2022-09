Domani a Perinaldo la presentazione del libro “Peninsulario” di Marino Magliani

Nuovo appuntamento per la rassegna “Seconda stella a destra. Libriamoci tra sapori e profumi di Perinaldo” che tanto successo sta riscuotendo.

Domani alle 18 nella sala incontri del Comune di Perinaldo Marino Magliani dopo il grande successo de “Il Cannocchiale del tenente Dumont” finalista al Premio Strega, presenta il suo nuovo libro “Peninsulario” (Italo Svevo editore). Introduce l’autore Paola Maccario.

Nella raccolta di racconti “Peninsulario”, Marino Magliani ricerca un percorso emozionale oltre che geografico, attraverso una narrazione a tratti ironica a tratti visionaria, che ricorda quella di certi racconti di Calvino. Queste storie sono ambientate perlopiù nella Liguria pietrosa e severa dell'entroterra, e i protagonisti non sono mai i turisti estivi o di un weekend, bensì coloro che rimangono in ogni stagione, che vivono di solitudini a volte, spesso di nostalgie, ma soprattutto di ossessioni. C'è un sapore amarognolo in ognuno di questi cinque racconti, come se il ricordo, e il ritornare a ragionare sul passato, non dia buoni frutti, e l'atmosfera sfaccendata e un po' deludente che pervade le storie sia all'origine di quell'essere altrove proprio dello scrittore di frontiera.

Marino Magliani è nato in una valle ligure e ha trascorso gran parte della vita fuori dall’Italia. Oggi vive tra la sua Liguria e la costa olandese, dove scrive e traduce. È autore di numerosi libri tra cui ricordiamo: Quella notte a Dolcedo (Longanesi 2008), L’esilio dei moscerini danzanti giapponesi (Exòrma 2017) e Prima che te lo dicano altri (Chiarelettere 2018). Al romanzo Il cannocchiale del tenente Dumont ha lavorato per vent’anni. Il suo libro Il cannocchiale del tenente Dumont è finalista al premio Strega 2022.

Un'estate di divertimento, musica, cultura per il bel comune di Perinaldo, caratteristico centro alle spalle di Sanremo, che vanta una storia millenaria, sede dell’Osservatorio G.D. Cassini, del Museo Cassiniano e del Museo dedicato a Napoleone Bonaparte.

Ricordando l’illustre passato con la finalità di renderlo fruibile a tutti, visitatori, residenti e turisti, per cementare le comuni idealità l’amministrazione comunale ha varato un programma di appuntamenti culturali e di spettacoli per vivere insieme uno dei luoghi più misteriosi e al tempo stesso attrattivi dal punto di vista del sapere e della storia dell’estremo Ponente ligure.

“Perinaldo, il nostro borgo millenario e misterioso riesce a dare ai suoi visitatori un fascino inaspettato e suggestivo. Siete sempre benvenuti” dichiara il sindaco Francesco Guglielmi.

Si chiude sabato 17. Freddy Colt presenta “Il Musaico. Antenati, maestri e storie musicali”.