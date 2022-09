Montalto Carpasio: giovedì prossimo al Santuario i festeggiamenti per la Natività di Maria Ciazzima

Giovedì prossimo, al Santuario dedicato alla Navità di Maria (Ciazzima) di Carpasio, si svolgeranno i festeggiamenti tanto cari ai carpasini in onore della Vergine Maria.

La Santa Messa verrà celebrata alle 10.30 da Don Nuccio Garibaldi. Al termine della Funzione verrà recitato il Santo Rosario. Quest'anno la Strada che porta al Santuario è stata oggetto da vari interventi da parte dell'Amministrazione Bianchi e per la sua messa in sicurezza della stessa. Al termine della Funzione Religiosa e grazie alla Pro Loco tutti i Carpasini e non solo si ritroveranno in loco per il pranzo conviviale.

L’Amministrazione ringrazia la nuova Pro Loco e le donne che ogni anno abbelliscono la Chiesa tanto cara agli abitanti del Comune di Montalto Carpasio.