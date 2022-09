Domenica a Montalto il concerto “Celtic Harp & Uilleann pipes: musical tales from Ireland” del duo O'Carolan

Domenica in piazza San Giovanni Battista a Montalto è il programma il concerto “Celtic Harp & Uilleann pipes: musical tales from Ireland” del duo O'Carolan. Il concerto, sostenuto dall’amministrazione comunale di Montalto, con la collaborazione artistica dell’associazione musicale Corelli di Savona, chiude la 32ª edizione della rassegna regionale “Musica nei Castelli di Liguria”. Le note della cornamusa e dell’arpa si diffonderanno nella piazza san Giovanni Battista, nel centro storico di Montalto, caratteristico borgo medievale arroccato lungo i fianchi dei monti dell’entroterra imperiese. Il duo presenta un repertorio di antiche musiche irlandesi e scozzesi dedicato sia alla letteratura arpistica sia a quella legata alla cornamusa irlandese.

Durante il XVII e XVIII secolo sono state scritte bellissime pagine musicali dove si trovano arie molto evocative, temi di grande dolcezza, melodie dove la malinconia diventa bellezza e musiche da danza dove l’anelito alla felicità promana da tutte le note. Tra i vari compositori che hanno caratterizzato la vita musicale dell'epoca ricordiamo per l'originalità delle sue composizioni e per la notorietà acquisita Turlough O'Carolan, leggendario arpista irlandese ed ultimo esponente dell'antica cultura gaelica.

Fabio Rinaudo è uno dei più importanti interpreti della cornamusa in Italia. E' attento studioso della Uilleann Pipes,la cornamusa irlandese e della Musette francese. Si esibisce da anni sia nell'ambito della musica tradizionale (fondatore dei Birkin Tree e dei Liguriani) sia in quello della musica antica. Nella sua carriera ha all’attivo più di 3.000 concerti in Italia, Germania, Spagna, Austria, Francia, Svizzera, Belgio, Olanda, Repubblica Ceca ,Scozia, Galles, Inghilterra, Irlanda e Portogallo.

Ha all'attivo più di 90 lavori discografici e registrazioni per Rai1, Rai3, TMC, Italia1, Rete4 ,Tele+ 3, Radio 2 Rai, Radio 24, Radio Nazionale Svizzera, Radio Kerry, Radio Clare, Radio Nazionale Irlandese, RTI Eirann, Rai Radio 3 la Stanza della Musica, RSI Rete2 ,WDR 3 Konzert, BayerischeRundfunk . BBC England, BBC Scotland e BBC Wales, Radio Televisione Belga, ORF radio televisione austriaca e Hessischer Rundfunk.