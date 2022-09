BEERinBO' torna stasera a Bordighera con la degustazione e l'incontro incontro culturale “Italian grape ale"

Divertimento e gusto saranno ancora protagonisti questa sera a partire dalle 19 ai Giardini Lowe, in via Vittorio Veneto, a Bordighera, con un programma all’insegna dell’enogastronomia per “BEERinBO’ - Festival birra e cucina”. La manifestazione nasce dalla volontà di promuovere il territorio, di riscoprire le risorse che la Città di Bordighera offre creando un percorso che unisca cultura, tradizioni e legami con il territorio prestando una particolare attenzione alle esigenze di un pubblico sempre più informato ed esigente.



Organizzato dalla Confcommercio di Bordighera , in collaborazione con il Comune di Bordighera, e il patrocinio della Regione Liguria, BEERinBO ha avuto un grande successo di pubblico dove il meglio della ristorazione e un’attenta selezione di birrifici hanno allietato le serate. “Il nostro obiettivo - afferma il Presidente della Confcommercio Gianluca Berlusconi - è organizzare eventi che possano diventare un veicolo di cultura verso un target trasversale: portare i giovani in una direzione di sano divertimento e permettere il contatto con realtà locali. Le manifestazioni che abbiamo organizzato e che organizziamo da anni puntano alla stretta collaborazione tra pubblico e privato. Gli operatori hanno dimostrato di investire su turismo e ricettività , contando sul nostro supporto e questa filosofia sta dando ottimi risultati, e lo dicono le tante presenze agli eventi".



Tutte le prelibatezze culinarie potranno essere abbinate all’attenta selezione di birre con uno spazio per i produttori artigianali italiani dove i visitatori potranno seguire il proprio percorso alla scoperta della bevanda più antica del mondo. "Il successo di tale comparto , nato inizialmente come di nicchia, è merito del sempre maggiore interesse verso il settore da parte dei media e di un pubblico attento, preparato e ricettivo alla qualità sempre più elevata del prodotto artigianale italiano. - sottolineano da Confcommercio e ricordano - Non solo cibo e birra, questa sera il concerto musicale del gruppo "Black Rain" anticipata dall'esibizione del gruppo di danza della Revolution Dance Studio di Bordighera".



Questo il Programma BEERinBO’ di questa sera, sabato 3 settembre 2022



- ore 19.00 apertura stand enogastronomici

- ore 19.00 incontro culturale “Italian grape ale, uno stile brassicolo tutto italiano”



Un incontro/laboratorio del gusto con Luca “Giacu” Giaccone, curatore della “Guida alle Birre d’Italia” di Slow Food Editore. "Parleremo delle Birre fatte con l’aggiunta di uva e del Progetto “IGA, quando la birra incontra l’uva” dal quale, l’anno scorso, ha preso vita la prima edizione di un concorso internazionale dedicato a questo particolare ed interessantissimo stile brassicolo. - affermano da Confcommercio - Interverranno Marco Siena di Malaspina Brewing, Alessandro Cipriani di Birra Carrù, Sergio Cristiani del Birrificio Oltrepò, Sergio Tron di Slow Food e Marco Gallo, sommelier e fondatore di Decantico, il primo portale di Wine-Learnig in Italia".



"Durante l’incontro verranno degustate 3 birre artigianali e 3 vini. Per prenotazioni ed informazioni chiamare il numero + 39 392 7949241. I primi 10 che si prenoteranno avranno la degustazione in omaggio" - concludono da Confcommercio.