Lorena Grossi e Giannalisa Laiolo, due volontarie della Croce Rossa italiana, si sono recate ad Arma di Taggia per svolgere attività di divulgazione in merito allo Sportello di Aiuto per donne in difficoltà aperto dalla CRI in collaborazione con Zonta Club Sanremo che opera presso la sede tabiese.

Lorena e Giannalisa, da sempre impegnate nella lotta contro la violenza sulle donne in campo lavorativo, dopo il pensionamento si sono impegnate a proseguire questa dura battaglia anche in Croce Rossa.